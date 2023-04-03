Шесть температурных рекордов: март в Киеве был одним из самых теплых в истории

Фото: в Киеве в марте было на 2 градуса теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,3 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, в рейтинге самых теплых март этого года занял 11 позицию. Холоднее всего было 13 марта, когда минимальная температура снизилась к утру до 4,0 градусов мороза, а теплее всего - 24 числа, когда максимальная температура повысилась до 20,0 градусов тепла, установив таким образом температурный рекорд. В течение трех суток, с 24 по 26 марта, в Киеве было зафиксировано шесть рекордных показателей температуры воздуха, сообщили в обсерватории Осадков на проспекте Науки выпало 42 мм или 105 % климатической нормы.