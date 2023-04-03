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Шесть температурных рекордов: март в Киеве был одним из самых теплых в истории

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 10:37
Шесть температурных рекордов: март в Киеве был одним из самых теплых в истории Фото: в Киеве в марте было на 2 градуса теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,3 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, в рейтинге самых теплых март этого года занял 11 позицию.

Шесть температурных рекордов: март в Киеве был одним из самых теплых в истории

Холоднее всего было 13 марта, когда минимальная температура снизилась к утру до 4,0 градусов мороза, а теплее всего - 24 числа, когда максимальная температура повысилась до 20,0 градусов тепла, установив таким образом температурный рекорд.

В течение трех суток, с 24 по 26 марта, в Киеве было зафиксировано шесть рекордных показателей температуры воздуха, сообщили в обсерватории

Осадков на проспекте Науки выпало 42 мм или 105 % климатической нормы.

Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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