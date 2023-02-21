Шість складових. У Зеленського розповіли, що потрібно Україні для звільнення територій

Для того, аби Україна наростила темп звільнення територій та знищила боєздатність РФ, їй необхідне конкретне озброєння, як далекобійні ракети, штурмова авіація та системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка .

За його словами, військова стратегія постачання дуже проста, адже вона визначається виключно "етапом війни" та "цілями війни на цьому етапі".

Так, метою РФ є накопичити ресурси, спробувати перехопити ініціативу та заморозити війну на невизначений час. При цьому залишившись на захоплених територіях і втягнувши Україну у марні інформаційні протистояння.

При цьому мета України полягає у знищенні залишкового ресурсу російської боєздатності, завданні кількох великих тактичних поразок, переламі оборони на окупованих територіях і різкому нарощенні темпів деокупації.

Для досягнення мети Україні потрібні конкретні інструменти:

Системи ППО - щоб закрити небо та вберегти цивільних і міста, захистити критичну інфраструктуру і транспортну логістику. Для цього ж потрібні і винищувачі (як F16), щоб ефективно знищувати балістичні та гіперзвукові ракети. Снаряди важких калібрів - 155 мм або 152/122 мм. Велика кількість снарядів необхідна для знищення великих обсягів російських мобілізованих і для недопущення прямих контактних бойових зіткнень. Далекобійні ракети - від 150 км і більше - потрібні для ефективного відпрацювання місць накопичення ворожих резервів, знищення великих тактичних і стратегічних складів, руйнування тилової логістики. Це дозволить суттєво скоротити боєздатність армії РФ та подовжити чи ускладнити їх логістику. Безпілотна авіація - ударні, розвідувальні, інші дрони - потрібні для контролю простору та різкого підвищення точності знищення живої сили та техніки противника. Вони допоможуть створити постійну напругу на всій лінії фронту та завдавати ефективні точкові удари, які створюють дисбаланси на конкретних ділянках. Бронетехніка - важкі танки і бронетранспортери. Вони потрібні для зламу фортифікаційної оборони загарбників на окупованих територіях, максимально швидкого просування на великих траєкторіях. Дозволяють мінімізувати бойові втрати і нарощувати темпи швидкої деокупації, не дозволяючи ворогу фіксуватися на інших позиціях. Це також має важливе психологічне значення. Штурмова авіація (разом із фронтовими мобільними елементами ПРО/ЗРК). Вона необхідна для ефективного прикриття наступаючих частин. Так, вогневі удари авіації прорубують "просіки" в оборонних лавах противника і тим самим мінімізують наші втрати.

"Уся перерахована номенклатура зброї вкрай важлива саме на цьому етапі. У цілком конкретних - математично обумовлених - обсягах. Партнери абсолютно точно знають всю логіку та математику цього етапу", - додав Подоляк.