Шесть составляющих. У Зеленского рассказали, что нужно Украине для освобождения территорий
Чтобы Украина нарастила темп освобождения территорий и уничтожила боеспособность РФ, ей необходимо конкретное вооружение, как дальнобойные ракеты, штурмовая авиация и системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка
По его словам, военная стратегия снабжения очень простая, ведь она определяется исключительно "этапом войны" и "целями войны на этом этапе".
Так, целью РФ является накопить ресурсы, попытаться перехватить инициативу и заморозить войну на неопределенное время. При этом оставшись на захваченных территориях и втянув Украину в бесполезные информационные противостояния.
При этом цель Украины состоит в уничтожении остаточного ресурса российской боеспособности, нанесении нескольких крупных тактических поражений, переломе обороны на оккупированных территориях и резком наращивании темпов деоккупации.
Для достижения цели Украине нужны конкретные инструменты:
- Системы ПВО - чтобы закрыть небо и уберечь граждан и города, защитить критическую инфраструктуру и транспортную логистику. Для этого нужны и истребители (как F16), чтобы эффективно уничтожать баллистические и гиперзвуковые ракеты.
- Снаряды тяжелых калибров - 155 мм или 152/122 мм. Большое количество снарядов необходимо для уничтожения больших объемов российских мобилизованных и недопущения прямых контактных боевых столкновений.
- Дальнобойные ракеты - от 150 км и более - нужны для эффективной отработки мест накопления вражеских резервов, уничтожения крупных тактических и стратегических составов, разрушения тыловой логистики. Это позволит существенно сократить боеспособность армии РФ и продлить или усложнить их логистику.
- Беспилотная авиация - ударные, разведывательные, другие дроны - необходимы для контроля пространства и резкого повышения точности уничтожения живой силы и техники противника. Они помогут создать постоянное напряжение на всей линии фронта и наносить эффективные точечные удары, которые создают дисбалансы на конкретных участках.
- Бронетехника - тяжелые танки и бронетранспортеры. Они нужны для перелома фортификационной обороны захватчиков на оккупированных территориях, максимально быстрого продвижения по большим траекториям. Позволяют минимизировать боевые потери и наращивать темпы быстрой деоккупации, не позволяя врагу фиксироваться на других позициях. Это тоже имеет важное психологическое значение.
- Штурмовая авиация (вместе с фронтовыми мобильными элементами ПРО/ЗРК). Она необходима для эффективного прикрытия наступающих частей. Так, огневые удары авиации прорубают "просеки" в оборонительных рядах противника и тем самым минимизируют наши потери.
"Вся перечисленная номенклатура оружия крайне важна именно на этом этапе. В вполне конкретных - математически обусловленных - объемах. Партнеры совершенно точно знают всю логику и математику этого этапа", - добавил Подоляк.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ, но они уже не так сильны, как год назад.
Украинский лидер также заявлял, что ВСУ сейчас гораздо сильнее российских войск.
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