Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС, - Politico

У спільному листі провідні дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС".

"Підтверджуючи повну і беззастережну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо прискорити процес вступу. Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку", - зазначається у листі..

Також у листі зазначається, що процес розширення ЄС повинен бути "передбачуваним й грунтуватись на власних перевагах", а "двосторонні питання не повинні використовуватися для блокування прогресу".