Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС, - Politico

Країни північної Європи закликають Європейський союз (ЄС) надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
У спільному листі провідні дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС".
"Підтверджуючи повну і беззастережну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо прискорити процес вступу. Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку", - зазначається у листі..
Також у листі зазначається, що процес розширення ЄС повинен бути "передбачуваним й грунтуватись на власних перевагах", а "двосторонні питання не повинні використовуватися для блокування прогресу".
28 лютого 2022-го президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС за спеціальною процедурою. Вже у червні Європейська рада надала Україні статус кандидата.
Як відзначав раніше голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, переговори про вступ України до ЄС затягуються через Угорщину.
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