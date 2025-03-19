RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Шесть стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС, - Politico

Иллюстративное фото: шесть стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Страны северной Европы призывают Европейский союз (ЕС) предоставить конкретные предложения по продвижению процесса вступления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В совместном письме ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС".

"Подтверждая полную и безоговорочную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления. Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", - отмечается в письме.

Также в письме отмечается, что процесс расширения ЕС должен быть "предсказуемым и основываться на собственных преимуществах", а "двусторонние вопросы не должны использоваться для блокирования прогресса".

 

Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022-го президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС по специальной процедуре. Уже в июне Европейский совет предоставил Украине статус кандидата.

Как отмечал ранее глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, переговоры о вступлении Украины в ЕС затягиваются из-за Венгрии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраина