Шість дронів на одного робота: український НРК виконав завдання попри атаку FPV

Як минула бойова операція

Бійці роти вогневої підтримки 74-го окремого розвідувального батальйону застосували Droid TW-12.7 під час дистанційної операції із зачистки району накопичення особового складу противника.

На підході до ворожих позицій комплекс майже одночасно атакували два FPV-дрони. Одне з влучань пошкодило прицільний модуль, однак робот зберіг здатність рухатися і продовжив виконання завдання.

Попри пошкодження, оператори відкрили вогонь по цілі, орієнтуючись за напрямком ствола. Під час подальшої роботи НРК отримав ще два влучання FPV-дронів, але витримав їх і завершив бойове завдання.

На зворотному маршруті комплекс пережив п'яте влучання та продовжив рух. Лише шоста атака FPV-дрона остаточно вивела Droid TW-12.7 з ладу. У результаті район накопичення особового складу противника було зачищено, ворогу завдано втрат – уся місія виконувалася дистанційно, без необхідності наражати українських військових на контакт із противником.

За словами CEO DevDroid Юрія Поріцького, у цьому бою противник зміг зупинити робота лише шостим FPV-дроном, але так і не зміг зірвати бойове завдання. Він зазначив, що саме в цьому й полягає практичне значення живучості: після ураження засіб має не просто залишатися на ходу, а зберігати достатньо функцій, щоб оператори могли довести місію до результату.

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Що відомо про Droid TW-12.7

Droid TW 12.7 – комплексне рішення для розвідки та виконання вогневих завдань на полі бою, створене командою інженерів DevDroid. Платформа поєднує дистанційне керування, вбудований балістичний обчислювач та алгоритми штучного інтелекту, що дозволяє точно виявляти, захоплювати й уражати цілі.

Дистанційно керована турель під кулемет M2 Browning калібром 12,7 мм дає змогу уражати легкоброньовані цілі – БМП, БТР, броньовані автомобілі, – а також неброньовану техніку та живу силу противника на коротких і середніх дистанціях, зокрема придушувати вогнем взводні й опорні пункти.

Комплекс може застосовуватися для дистанційного спостереження за полем бою завдяки вбудованим камерам і системам передачі даних, а також для оборонних і наступальних операцій – від розвідки та вогневої підтримки підрозділів до точкових ударів по цілях у складних умовах рельєфу. Конструкція забезпечує високу прохідність на бездоріжжі, а сам Droid TW 12.7 уже пройшов перевірку в реальних бойових умовах і характеризується мінімальним часом розгортання.