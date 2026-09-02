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Шесть дронов на одного робота: украинский НРК выполнил задание, несмотря на атаку FPV

16:37 02.09.2026 Ср
3 мин
Сколько попаданий FPV-дронов выдержал украинский наземный робот Droid TW-12.7?
aimg Лев Шевченко
Фото: НРК Droid TW-12.7 (DevDroid)

НРК Droid TW-12.7 производства DevDroid получил пять попаданий FPV-дронов во время боевой операции, но сохранил способность двигаться и вести огонь. Вывести робота из строя удалось лишь шестым попаданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз DevDroid.

Как прошла боевая операция

Бойцы роты огневой поддержки 74-го отдельного разведывательного батальона применили Droid TW-12.7 во время дистанционной операции по зачистке района накопления личного состава противника.

На подходе к враждебным позициям комплекс почти одновременно атаковали два FPV-дрона. Одно из попаданий повредило прицельный модуль, однако робот сохранил способность двигаться и продолжил выполнение задания.

Несмотря на повреждения операторы открыли огонь по цели, ориентируясь по направлению ствола. В ходе дальнейшей работы НРК получил еще два попадания FPV-дронов, но выдержал их и завершил боевое задание.

На обратном маршруте комплекс пережил пятое попадание и продолжил движение. Лишь шестая атака FPV-дрона окончательно вывела Droid TW-12.7 из строя. В результате район накопления личного состава противника был зачищен, врагу нанесены потери – вся миссия выполнялась дистанционно, без необходимости подвергать украинских военных контакту с противником.

По словам CEO DevDroid Юрия Порицкого, в этом бою противник смог остановить робота лишь шестым FPV-дроном, но так и не смог сорвать боевую задачу. Он отметил, что именно в этом и практическое значение живучести: после поражения средство должно не просто оставаться на ходу, а сохранять достаточно функций, чтобы операторы могли довести миссию до результата.

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Что известно о Droid TW-12.7

Droid TW 12.7 – комплексное решение для разведки и выполнения огневых задач на поле боя, созданное командой инженеров DevDroid. Платформа сочетает дистанционное управление, встроенный баллистический вычислитель и алгоритмы искусственного интеллекта, что позволяет точно обнаруживать, восхищать и поражать цели.

Дистанционно управляемая турель под пулемет M2 Browning калибром 12,7 мм позволяет поражать легкобронированные цели – БМП, БТР, бронированные автомобили, а также небронированную технику и живую силу противника на коротких и средних дистанциях, в том числе подавлять огнем взводные.

Комплекс может применяться для дистанционного наблюдения за полем боя благодаря встроенным камерам и системам передачи данных, а также для оборонных и наступательных операций – от разведки и огневой поддержки подразделений до точечных ударов по целям в сложных условиях рельефа. Конструкция обеспечивает высокую проходимость на бездорожье, а Droid TW 12.7 уже прошел проверку в реальных боевых условиях и характеризуется минимальным временем развертывания.

В то же время применение наземных роботизированных комплексов на фронте имеет свои ограничения. Как писало РБК-Украина, НРК не могут полностью заменить бронетехнику для эвакуации раненых военных, а перераспределение оборонного бюджета может усложнить вывоз бойцов из зоны боев.

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