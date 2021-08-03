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Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, - NEXTA

Новина українською →
Киев, Вторник 03 августа 2021 13:19
Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, - NEXTA Фото: главу "Белорусского дома в Украине" Шишова нашли мертвым (instagram.com/vvshishov)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли мертвым. Он занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси, которые могли работать в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал NEXTA.

Сообщается, что в июне он завел канал для сбора информации о сотрудниках КГБ, работающих за пределами Беларуси.

"Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки (Лукашенко, - ред.), уже отметились на акциях диаспоры Киева", - написано в первом посте.

Напомним, в ЕС отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине".

Как сегодня стало известно, в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.

Отметим, в "Белорусском доме в Украине" заявили о слежке за погибшим Шишовым.

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