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Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, - NEXTA

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 13:19
Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, - NEXTA Фото: голову "Білоруського дому в Україні" Шишова знайшли мертвим (instagram.com/vvshishov)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві голову "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова знайшли мертвим. Він займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки Білорусі, які могли працювати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал NEXTA.

Повідомляється, що в червні він завів канал для збору інформації про співробітників КДБ, що працюють за межами Білорусі.

"Режим стає все більш терористичним. Навіть перебуваючи за кордоном, потрібно тримати вухо гостро. Підозрілі люди, схожі на чекістів Луки (Лукашенка, - ред.), вже відзначилися на акціях діаспори Києва", - написано в першому пості.

Нагадаємо, в ЄС відреагували на смерть голови "Білоруського дому в Україні".

Як сьогодні стало відомо, у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.

Зазначимо, у "Білоруському домі в Україні" заявили про стеження за загиблим Шишовим.

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