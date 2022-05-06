ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Широке святкування 9 травня в Маріуполі наразі неможливе, - Пєсков

Новость на русском →
П'ятниця 06 травня 2022 15:10
Широке святкування 9 травня в Маріуполі наразі неможливе, - Пєсков Фото: прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація, нібито, не планує проводити "парад" з нагоди Дня Перемоги в Маріуполі. Кремль заперечив відправку до зруйнованого міста України офіційної делегації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Москва24".

За словами прессекретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, наразі "святкування" Дня Перемоги в Маріуполі поки що неможливе.

"Там, напевно, будуть росіяни, чимало росіян буде 9 Травня, але про якусь офіційну делегацію мені невідомо", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки України, Росія планує провести у зруйнованому Маріуполі "парад" на 9 травня. За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти можуть провести колони українських військовополонених в рамках "святкувань".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь 9 Мая Російська Федерація Україна
NEWS
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо