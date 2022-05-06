Широке святкування 9 травня в Маріуполі наразі неможливе, - Пєсков

Російська Федерація, нібито, не планує проводити "парад" з нагоди Дня Перемоги в Маріуполі. Кремль заперечив відправку до зруйнованого міста України офіційної делегації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " Москва24 ".

"Там, напевно, будуть росіяни, чимало росіян буде 9 Травня, але про якусь офіційну делегацію мені невідомо", - заявив Пєсков.

За словами прессекретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, наразі "святкування" Дня Перемоги в Маріуполі поки що неможливе.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки України, Росія планує провести у зруйнованому Маріуполі "парад" на 9 травня. За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти можуть провести колони українських військовополонених в рамках "святкувань".

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