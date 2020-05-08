Под Широкино в ходе обстрелов ранены еще трое военных

Обострение на Донбассе продолжается, сегодня в ходе обстрелов под Широкино ранены еще трое военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что сегодня противник обстрелял позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино. При этом боевики вели огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме того, противник применил беспилотник.

"Вследствие обстрелов были ранены трое украинских защитников. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Силы ООС открывали ответный прицельный огонь, потери противника уточняются.

Напомним, вчера на Донбассе противник 21 раз нарушил режим прекращения огня, при этом ранения получили шестеро украинских бойцов. Также сообщалось, что обстрелы продолжались практически по всей линии фронта.

По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили семерых российских оккупантов и еще пятерых ранили. Кроме того, была подбита военная машина противника.