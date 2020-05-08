На Донбассе ранения получили шесть украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили

На Донбассе 7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во время вражеских огневых провокаций наши воины проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все обстрелы противника, вынудив противника вернуться к соблюдению режима "тишины", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями ООС, а впоследствии обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

По защитникам Широкино враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Возле населенного пункта Авдеевка российские оккупанты днем применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи пгт Новотошковское оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

Окраины Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал – из минометов 120-го и 82-го калибра.

В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военную машину противника.

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил 24 мины 120-го калибра по нашим позициям возле Орехово, а также применял станковые противотанковые гранатометы. В ответ наши воины оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, на протяжении суток боевики на Донбассе 13 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего ранения получили шестеро украинских военных.

За прошедшие сутки на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. При этом подразделения Объединенных сил ликвидировали двух пророссийских боевиков и ранили троих.