ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции украинских военных

Новости » Происшествия     08.05.2020 - 13:28
Боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

От начала суток боевых потерь среди украинских защитников нет

Сегодня, 8 мая, боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, оккупант от начала суток совершил обстрелы на Луганском направлении, выпустив 24 мины 120-го калибра, а также применял станковые противотанковые гранатометы во время обстрела наших позиций возле Орехового. Кроме того, на Донецком направлении, из крупнокалиберных пулеметов, российские оккупационные войска совершили обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Авдеевки.

Как отмечается, украинские военные оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились. По имеющейся информации, от начала суток, боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, на Донбассе 7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. В следствии вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Однако, украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили.

Также Объединенные силы установили очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в войне на Донбассе.

Офис генпрокурора объявил подозрение еще одному главарю "ЛНР" Кулеба: канал по линии Ермак - Козак позволяет искать решения по Донбассу
Новости Украины ДонбассбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь