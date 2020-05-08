Під Широкиним в ході обстрілу поранено ще трьох військових

Загострення на Донбасі триває, сьогодні в ході обстрілів під Широкиним поранені ще троє військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні противник обстріляв позиції Об'єднаних сил недалеко від населеного пункту Широкине. При цьому бойовики вели вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів 82-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів. Крім того, супротивник застосував безпілотник.

"Внаслідок обстрілів було поранено трьох українських захисників. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Сили ООС відкривали у відповідь прицільний вогонь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, вчора на Донбасі противник 21 раз порушив режим припинення вогню, при цьому поранення отримали шестеро українських бійців. Також повідомлялося, що обстріли тривали практично по всій лінії фронту.

За даними розвідки, 7 травня українські військовослужбовці знищили сімох російських окупантів і ще п'ятьох поранили. Крім того, була підбита військова машина противника.