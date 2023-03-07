Схиляв владу Очакова до співпраці з ворогом та збирав дані про ЗСУ: затримано агента ГРУ

За даними слідства, російська воєнна розвідка дала фігуранту завдання схилити керівництво міської влади до співпраці з росіянами. За це меру міста пропонували "обрати посаду" у разі захоплення південного регіону.

Проте він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування та сприяв викриттю планів РФ.

СБУ встановила, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради.

Після початку повномасштабної війни з посадовцем встановила зв’язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Слідчі встановила, що чоловік перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником ГРУ - уродженцем України Сергієм Колєсніковим. Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, що задіяні у захисті прибережних районів. Для цього намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та чинних чиновників.

Фігурант також займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих РФ. Для комунікації з російським "куратором" використовував анонімні месенджери.

Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили "таємний" телефон, який він використовував для конспірованого листування з окупантами. Також вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

Наразі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.