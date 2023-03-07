Склонял власти Очакова к сотрудничеству с врагом и собирал данные о ВСУ: задержан агент ГРУ

По данным следствия, российская военная разведка дала фигуранту задачу склонить руководство городских властей к сотрудничеству с россиянами. За это мэру города предлагали "выбрать должность" в случае захвата южного региона.

Однако он проявил патриотическую позицию, сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению планов РФ.

СБУ установила, что агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций ВСУ. Впоследствии он устроился в Очаковский городской совет.

После начала полномасштабной войны с должностным лицом установила связь российская военная разведка для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Следователи установили, что мужчина находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником ГРУ - уроженцем Украины Сергеем Колесниковым. Именно по его указанию должностное лицо скрыто собирало данные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, задействованных в защите прибрежных районов. Для этого он пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников.

Фигурант также занимался формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных РФ. Для коммуникации с российским "куратором" использовал анонимные мессенджеры.

Во время обысков по месту жительства вражеского агента сотрудники СБУ обнаружили "тайный" телефон, который он использовал для конспирированной переписки с оккупантами. Также изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

В настоящее время СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.