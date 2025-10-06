Схили Евересту накрила хуртовина: сотні мандрівників евакуюють зі снігової пастки

Що сталося

Станом на неділю близько 350 туристів дісталися до містечка Цюдан, ще понад 200 людей перебувають на зв’язку з рятувальниками. Усього в долині Карма, що веде до східного (Кангшунг) схилу Евересту, опинилося близько тисячі осіб, заблокованих снігом.

"Було настільки холодно і сиро, що виникла реальна загроза переохолодження", - розповіла мандрівниця Чень Гешуанг. За її словами, погода змінилася раптово, а місцеві гіди зізнаються, що ніколи не бачили такого снігопаду в жовтні.

Як проходить рятувальна операція

До робіт залучено сотні місцевих жителів і рятувальників, які розчищають сніг і супроводжують групи туристів до безпечних місць. Решта подорожувальників мають дістатися Цюдана поетапно під контролем рятувальників.

Туристи, які вже повернулися, розповідають, що температура падала нижче нуля, сніг не припинявся понад добу, а намети доводилося очищати кожні 10 хвилин, аби вони не завалилися. Дехто з групи постраждав від переохолодження, але серйозних травм вдалося уникнути.

Що відомо про регіон

Долина Карма - одна з найменш досліджених частин Гімалаїв. На відміну від північного схилу Евересту, де переважає посушливий клімат, тут збереглися густі ліси та альпійські луки.

Через негоду влада Тибету тимчасово призупинила продаж квитків і закрила доступ до туристичної зони Евересту.

Ситуація в Непалі

Тим часом на півдні Гімалаїв, у Непалі, зливи спричинили зсуви та повені, які забрали життя щонайменше 47 людей. У східному районі Ілам, що межує з Індією, загинули 35 осіб, ще дев’ятеро вважаються зниклими безвісти.