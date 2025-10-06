Склоны Эвереста накрыла метель: сотни путешественников эвакуируют из снежной ловушки

У восточного склона горы Эверест в Тибете спасатели эвакуировали сотни путешественников, которые застряли из-за сильной метели. Непогода накрыла регион Гималаев в конце прошлой недели, вызвав рекордные снегопады и дожди.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По состоянию на воскресенье около 350 туристов добрались до городка Цюдан, еще более 200 человек находятся на связи со спасателями. Всего в долине Карма, ведущей к восточному (Кангшунг) склону Эвереста, оказалось около тысячи человек, заблокированных снегом.
"Было настолько холодно и сыро, что возникла реальная угроза переохлаждения", - рассказала путешественница Чэнь Гэшуанг. По ее словам, погода изменилась внезапно, а местные гиды признаются, что никогда не видели такого снегопада в октябре.
К работам привлечены сотни местных жителей и спасателей, которые расчищают снег и сопровождают группы туристов к безопасным местам. Остальные путешественники должны добраться до Цюдана поэтапно под контролем спасателей.
Туристы, которые уже вернулись, рассказывают, что температура падала ниже нуля, снег не прекращался более суток, а палатки приходилось очищать каждые 10 минут, чтобы они не рухнули. Некоторые из группы пострадали от переохлаждения, но серьезных травм удалось избежать.
Долина Карма - одна из наименее исследованных частей Гималаев. В отличие от северного склона Эвереста, где преобладает засушливый климат, здесь сохранились густые леса и альпийские луга.
Из-за непогоды власти Тибета временно приостановили продажу билетов и закрыли доступ к туристической зоне Эвереста.
Тем временем на юге Гималаев, в Непале, ливни вызвали оползни и наводнения, которые унесли жизни по меньшей мере 47 человек. В восточном районе Илам, граничащем с Индией, погибли 35 человек, еще девять считаются пропавшими без вести.
Напомним, сначала сообщалось, что на восточном склоне Эвереста из-за сильной метели в ловушке оказались около тысячи туристов. Спасатели расчищают снег на высоте почти 5 тысяч метров. Из-за непогоды власти закрыли доступ к горе.
