Схили Евересту накрила хуртовина: сотні мандрівників евакуюють зі снігової пастки
Біля східного схилу гори Еверест у Тибеті рятувальники евакуювали сотні мандрівників, які застрягли через сильну хуртовину. Негода накрила регіон Гімалаїв наприкінці минулого тижня, спричинивши рекордні снігопади та дощі.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Що сталося
Станом на неділю близько 350 туристів дісталися до містечка Цюдан, ще понад 200 людей перебувають на зв’язку з рятувальниками. Усього в долині Карма, що веде до східного (Кангшунг) схилу Евересту, опинилося близько тисячі осіб, заблокованих снігом.
"Було настільки холодно і сиро, що виникла реальна загроза переохолодження", - розповіла мандрівниця Чень Гешуанг. За її словами, погода змінилася раптово, а місцеві гіди зізнаються, що ніколи не бачили такого снігопаду в жовтні.
Як проходить рятувальна операція
До робіт залучено сотні місцевих жителів і рятувальників, які розчищають сніг і супроводжують групи туристів до безпечних місць. Решта подорожувальників мають дістатися Цюдана поетапно під контролем рятувальників.
Туристи, які вже повернулися, розповідають, що температура падала нижче нуля, сніг не припинявся понад добу, а намети доводилося очищати кожні 10 хвилин, аби вони не завалилися. Дехто з групи постраждав від переохолодження, але серйозних травм вдалося уникнути.
Що відомо про регіон
Долина Карма - одна з найменш досліджених частин Гімалаїв. На відміну від північного схилу Евересту, де переважає посушливий клімат, тут збереглися густі ліси та альпійські луки.
Через негоду влада Тибету тимчасово призупинила продаж квитків і закрила доступ до туристичної зони Евересту.
Ситуація в Непалі
Тим часом на півдні Гімалаїв, у Непалі, зливи спричинили зсуви та повені, які забрали життя щонайменше 47 людей. У східному районі Ілам, що межує з Індією, загинули 35 осіб, ще дев’ятеро вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що на східному схилі Евересту через сильну хуртовину в пастці опинилися близько тисячі туристів. Рятувальники розчищають сніг на висоті майже 5 тисяч метрів. Через негоду влада закрила доступ до гори.
РБК-Україна раніше також писало, що у Непалі вперше за майже десять років підвищили вартість дозволу на сходження на Еверест. З вересня альпіністи сплачують 15 000 доларів - на 36% більше, ніж раніше. Влада пояснює це переглядом тарифів, а експерти критикують через перевантажені маршрути й надмірну кількість дозволів.