ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Склоны Эвереста накрыла метель: сотни путешественников эвакуируют из снежной ловушки

Понедельник 06 октября 2025 10:46
UA EN RU
Склоны Эвереста накрыла метель: сотни путешественников эвакуируют из снежной ловушки Фото: Гора Эверест (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

У восточного склона горы Эверест в Тибете спасатели эвакуировали сотни путешественников, которые застряли из-за сильной метели. Непогода накрыла регион Гималаев в конце прошлой недели, вызвав рекордные снегопады и дожди.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что случилось

По состоянию на воскресенье около 350 туристов добрались до городка Цюдан, еще более 200 человек находятся на связи со спасателями. Всего в долине Карма, ведущей к восточному (Кангшунг) склону Эвереста, оказалось около тысячи человек, заблокированных снегом.

"Было настолько холодно и сыро, что возникла реальная угроза переохлаждения", - рассказала путешественница Чэнь Гэшуанг. По ее словам, погода изменилась внезапно, а местные гиды признаются, что никогда не видели такого снегопада в октябре.

Как проходит спасательная операция

К работам привлечены сотни местных жителей и спасателей, которые расчищают снег и сопровождают группы туристов к безопасным местам. Остальные путешественники должны добраться до Цюдана поэтапно под контролем спасателей.

Туристы, которые уже вернулись, рассказывают, что температура падала ниже нуля, снег не прекращался более суток, а палатки приходилось очищать каждые 10 минут, чтобы они не рухнули. Некоторые из группы пострадали от переохлаждения, но серьезных травм удалось избежать.

Что известно о регионе

Долина Карма - одна из наименее исследованных частей Гималаев. В отличие от северного склона Эвереста, где преобладает засушливый климат, здесь сохранились густые леса и альпийские луга.

Из-за непогоды власти Тибета временно приостановили продажу билетов и закрыли доступ к туристической зоне Эвереста.

Ситуация в Непале

Тем временем на юге Гималаев, в Непале, ливни вызвали оползни и наводнения, которые унесли жизни по меньшей мере 47 человек. В восточном районе Илам, граничащем с Индией, погибли 35 человек, еще девять считаются пропавшими без вести.

Напомним, сначала сообщалось, что на восточном склоне Эвереста из-за сильной метели в ловушке оказались около тысячи туристов. Спасатели расчищают снег на высоте почти 5 тысяч метров. Из-за непогоды власти закрыли доступ к горе.

РБК-Украина ранее также писало, что в Непале впервые за почти десять лет повысили стоимость разрешения на восхождение на Эверест. С сентября альпинисты платят 15 000 долларов - на 36% больше, чем раньше. Власти объясняют это пересмотром тарифов, а эксперты критикуют из-за перегруженных маршрутов и чрезмерного количества разрешений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эверест Погода Снегопад
Новости
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии