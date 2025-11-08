На шикуванні загинули 19 людей: командиру безпілотних підрозділів повідомили про підозру

За даними слідства, 1 листопада офіцер організував захід для понад 100 військовослужбовців, в тому числі в місці перебування цивільного населення.

Попри заборону скупчення особового складу та вимогу розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не припинив шикування і не забезпечив безпечне розосередження військових.

У цей час російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях скупчення особового складу. Внаслідок атаки загинули 12 військових та 7 цивільних, ще 36 військовослужбовців отримали поранення.

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони повідомила офіцеру про підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою без визначення застави.