На шикуванні загинули 19 людей: командиру безпілотних підрозділів повідомили про підозру

Командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель 19 людей під час урочистого шикування на території Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 1 листопада офіцер організував захід для понад 100 військовослужбовців, в тому числі в місці перебування цивільного населення.
Попри заборону скупчення особового складу та вимогу розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не припинив шикування і не забезпечив безпечне розосередження військових.
У цей час російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях скупчення особового складу. Внаслідок атаки загинули 12 військових та 7 цивільних, ще 36 військовослужбовців отримали поранення.
Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони повідомила офіцеру про підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).
Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою без визначення застави.
Нагадаємо, що у суботу, 1 листопада, Росія вдарила по одному із сіл Дніпропетровської області. Як згодом стало відомо, на момент обстрілу там перебували бійці 35-ї бригади морської піхоти, які прибули для нагородження.
ЗМІ, на умовах анонімності опублікували розмову з військовим, який того дня приїхав на Дніпропетровщину для нагородження.
Військовий розповів, що тривога навіть попри те, що була оголошена тривога шикування не скасували.
Водночас тоді він припустив, що їх могли "злити", адже ворог точно знав місця їх перебування і завдав удару приблизно через 15 хвилин після того, як мало розпочатися нагородження.
Зазначимо, що ДБР відразу розпочало досудове розслідування за фактом загибелі та поранення військових ЗСУ.