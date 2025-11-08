RU

На построении погибли 19 человек: командиру беспилотных подразделений сообщили о подозрении

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении из-за гибели 19 человек во время торжественного построения на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 1 ноября офицер организовал мероприятие для более 100 военнослужащих, в том числе в месте пребывания гражданского населения.

Несмотря на запрет скопления личного состава и требование рассредоточения, после объявления воздушной тревоги командир не прекратил построение и не обеспечил безопасное рассредоточение военных.

В это время российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по местам скопления личного состава. В результате атаки погибли 12 военных и 7 гражданских, еще 36 военнослужащих получили ранения.

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила офицеру о подозрении в халатном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей без определения залога.

Удар по Днепропетровской области

Напомним, что в субботу, 1 ноября, Россия ударила по одному из сел Днепропетровской области. Как впоследствии стало известно, на момент обстрела там находились бойцы 35-й бригады морской пехоты, которые прибыли для награждения.

СМИ, на условиях анонимности опубликовали разговор с военным, который в тот день приехал в Днепропетровскую область для награждения.

Военный рассказал, что тревога даже несмотря на то, что была объявлена тревога построение не отменили.

В то же время тогда он предположил, что их могли "слить", ведь враг точно знал места их пребывания и нанес удар примерно через 15 минут после того, как должно было начаться награждение.

Подробнее о данной ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что ГБР сразу начало досудебное расследование по факту гибели и ранения военных ВСУ.

