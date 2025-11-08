На построении погибли 19 человек: командиру беспилотных подразделений сообщили о подозрении

По данным следствия, 1 ноября офицер организовал мероприятие для более 100 военнослужащих, в том числе в месте пребывания гражданского населения.

Несмотря на запрет скопления личного состава и требование рассредоточения, после объявления воздушной тревоги командир не прекратил построение и не обеспечил безопасное рассредоточение военных.

В это время российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по местам скопления личного состава. В результате атаки погибли 12 военных и 7 гражданских, еще 36 военнослужащих получили ранения.

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила офицеру о подозрении в халатном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей без определения залога.