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На східному фронті загинули троє партійців "Євросолідарності" Порошенка

Фото: на східному фронті загинули троє партійців "Євросолідарності" Порошенка (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

На східному фронті загинули троє партійців партії "Європейська солідарність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Зокрема, у боях в районі Бахмута загинув медик з Харкова, учасник війни проти російської агресії з 2014 року Веніамін Халапов "Раф".

Також на Донеччині в боях за Україну загинув партієць "ЄС" з Миколаєва Олександр Тимошенко.

Під час бою на Донбасі також загинув партієць "ЄС" з Миколаївської області Микола Сторожук.

У партії висловили щирі співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області троє людей підірвалися на ворожих мінах. Двоє з них не вижили.

Також днями російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську. Внаслідок обстрілу є поранений.

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