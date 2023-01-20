В Донецькій ОВА уточнили інформацію про обстріл Краматорська

Сьогодні 20 січня російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську. Внаслідок обстрілу є поранений.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За словами Кириленка, росіяни під час обстрілу поцілили у дитячий садок й профілакторій. Також було пошкоджено школу й житлові багатоповерхівки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що загалом росіяни завдали три ракетних удари по Краматорську. Ціллю окупантів були виключно цивільні об'єкти. Спочатку було відомо про одного загиблого, однак інформацію пізніше спростували.

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