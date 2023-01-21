У Донецькій області троє людей підірвались на мінах: є загиблі

Фото: У Донецькій області троє людей підірвались на мінах (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Донецькій області троє людей підірвались на ворожих мінах. Це трапилось на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Донецької області.

"Внаслідок підриву на ворожих мінах останніми днями постраждали троє мешканців деокупованих населених пунктів Донеччини", - йдеться у повідомленні. У поліції додали, що двоє з них не вижили. Правоохоронці закликали людей уникати відвідування лісосмуг, районів, де велися активні бойові дії тощо. "Розмінування триває, про всі небезпечні місця, виявлення боєприпасів - повідомляйте нам", - додали у поліції.