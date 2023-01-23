На восточном фронте погибли трое партийцев "Евросолидарности" Порошенко

На восточном фронте погибли три партийца партии "Европейская солидарность".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.
В частности, в боях в районе Бахмута погиб медик из Харькова, участник войны против российской агрессии с 2014 года Вениамин Халапов "Раф".
Также в Донецкой области в боях за Украину погиб партиец "ЕС" из Николаева Александр Тимошенко.
Во время боя на Донбассе погиб партиец "ЕС" с Николаевской области Николай Сторожук.
В партии выразили искренние соболезнования семьям погибших.
Напомним, ранее в Донецкой области три человека взорвались на вражеских минах. Двое из них не выжили.
Также на днях российские кафиры нанесли ракетные удары по Краматорску. В результате обстрела ранен.
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