У східних областях мокрий сніг, на дорогах країни попереджають про ожеледь: погода на завтра
Завтра, 20 січня, частково на півдні, а також у східних областях очікується мокрий сніг. На дорогах країни попереджають про ожеледицю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь", - пише пресслужба.
На дорогах країни, крім Криму та Приазов'я, ожеледиця.
Зазначається, що вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від -3 до -7 вночі й від -3 до +1 вдень;
- на півночі коливатиметься від -4 до -8 вночі й від -1 до -5 вдень;
- на півдні коливатиметься від -1 до +4 вночі й від -1 до +6 вдень;
- на сході коливатиметься від -1 до +3 вночі й від -1 до +3 вдень.
Фото: погода на 20 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -3 до -8 морозу, а вдень від -5 до 0. У Києві вночі від -4 до -6, а вдень від -1 до -3
Попередження про негоду у Києві та області
"Ввечері 19 січня та протягом доби 20 січня на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - пише Укргідрометцентр.
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