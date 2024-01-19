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В восточных областях мокрый снег, на дорогах страны предупреждают об гололеде: погода на завтра

Пятница 19 января 2024 13:42
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В восточных областях мокрый снег, на дорогах страны предупреждают об гололеде: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 20 января, частично на юге, а также в восточных областях ожидается мокрый снег. На дорогах страны предупреждают об гололедице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. В южной части, восточных и Днепропетровской областях мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед", - пишет пресс-служба.

На дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, гололедица.

Отмечается, что ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.
Температура:

  • на западе будет колебаться от -3 до -7 ночью и от -3 до +1 днем;
  • на севере будет колебаться от -4 до -8 ночью и от -1 до -5 днем;
  • на юге будет колебаться от -1 до +4 ночью и от -1 до +6 днем;
  • на востоке будет колебаться от -1 до +3 ночью и от -1 до +3 днем.

В восточных областях мокрый снег, на дорогах страны предупреждают об гололеде: погода на завтра

Фото: погода на 20 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -3 до -8 мороза, а днем от -5 до 0. В Киеве ночью от -4 до -6, а днем от -1 до -3

Предупреждение о непогоде в Киеве и области

"Вечером 19 января и в течение суток 20 января на дорогах гололедица. I уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - пишет Укргидрометцентр.

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