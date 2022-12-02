На схід і південь від Бахмута йдуть активні бої: оновлена мапа протистоянь

Українські військові продовжують тримати оборону в Донецькій області. Наші воїни 1 грудня завдали удару по російських окупантах поблизу Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepState .

За даними ресурсу, на Бахмутському відрізку навколо міста на схід і південь триває активне протистояння. ЗСУ атакували ворога у районі сміттєзвалища.

У результаті виснажливих боїв росіянам вдалося захопити Курдюмівку. Судячи з динаміки, окупанти намагатимуться підійти до Кліщіївки.

На Авдіївському відрізку - незначні просування ворога біля Невельського.

Ситуація на інших напрямках

На Сватівському - аналітики наразі очікують інформації за попередні дні. На Запорізькому, Таврійському та на кордоні з Білоруссю - без змін.