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На схід і південь від Бахмута йдуть активні бої: оновлена мапа протистоянь

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П'ятниця 02 грудня 2022 00:56
На схід і південь від Бахмута йдуть активні бої: оновлена мапа протистоянь Фото: На схід і південь від Бахмута йдуть активні бої (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують тримати оборону в Донецькій області. Наші воїни 1 грудня завдали удару по російських окупантах поблизу Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepState.

За даними ресурсу, на Бахмутському відрізку навколо міста на схід і південь триває активне протистояння. ЗСУ атакували ворога у районі сміттєзвалища.

На схід і південь від Бахмута йдуть активні бої: оновлена мапа протистоянь

У результаті виснажливих боїв росіянам вдалося захопити Курдюмівку. Судячи з динаміки, окупанти намагатимуться підійти до Кліщіївки.

На схід і південь від Бахмута йдуть активні бої: оновлена мапа протистоянь

На Авдіївському відрізку - незначні просування ворога біля Невельського.

На схід і південь від Бахмута йдуть активні бої: оновлена мапа протистоянь

Ситуація на інших напрямках

На Сватівському - аналітики наразі очікують інформації за попередні дні. На Запорізькому, Таврійському та на кордоні з Білоруссю - без змін.

Нагадаємо, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що 1 грудня ЗСУ завдали потужних ударів по російських окупантах на півдні.

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