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Щось нове літало. Кім розповів про удари ЗСУ по окупантах на півдні 1 грудня

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П'ятниця 02 грудня 2022 00:15
Щось нове літало. Кім розповів про удари ЗСУ по окупантах на півдні 1 грудня Фото: Кім розповів про удари ЗСУ по окупантах на півдні 1 грудня (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові протягом 1 грудня завдали потужних ударів по російських окупантах на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Посадовець зазначив, що "по орках літало щось нове".

"Це прекрасно", - додав глава військової адміністрації.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили 3 850 квадратних кілометрів територій за листопад. Російські загарбники були вибиті з правого берега Херсонської області.

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