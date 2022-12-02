Щось нове літало. Кім розповів про удари ЗСУ по окупантах на півдні 1 грудня

Українські військові протягом 1 грудня завдали потужних ударів по російських окупантах на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Це прекрасно", - додав глава військової адміністрації.

Посадовець зазначив, що "по орках літало щось нове".

Нагадаємо, ЗСУ звільнили 3 850 квадратних кілометрів територій за листопад. Російські загарбники були вибиті з правого берега Херсонської області.

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