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К востоку и югу от Бахмута идут активные бои: обновленная карта противостояний

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Пятница 02 декабря 2022 00:56
К востоку и югу от Бахмута идут активные бои: обновленная карта противостояний Фото: К востоку и югу от Бахмута идут активные бои (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают держать оборону в Донецкой области. Наши воины 1 декабря нанесли удар по российским оккупантам возле Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepState.

По данным ресурса, на Бахмутском отрезке вокруг города к востоку и югу продолжается активное противостояние. ВСУ атаковали врага в районе свалки.

К востоку и югу от Бахмута идут активные бои: обновленная карта противостояний

В результате изнурительных боев россиянам удалось захватить Курдюмовку. Судя по динамике, оккупанты будут пытаться подойти к Клещиевке.

К востоку и югу от Бахмута идут активные бои: обновленная карта противостояний

На Авдеевском отрезке - незначительные продвижения врага возле Невельского.

К востоку и югу от Бахмута идут активные бои: обновленная карта противостояний

Ситуация в других направлениях

На Сватовском аналитики ожидают информации за предыдущие дни. На Запорожском, Таврическом и на границе с Беларусью - без изменений.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что 1 декабря ВСУ нанесли мощные удары по российским оккупантам на юге.

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