К востоку и югу от Бахмута идут активные бои: обновленная карта противостояний

Украинские военные продолжают держать оборону в Донецкой области. Наши воины 1 декабря нанесли удар по российским оккупантам возле Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepState .

По данным ресурса, на Бахмутском отрезке вокруг города к востоку и югу продолжается активное противостояние. ВСУ атаковали врага в районе свалки.

В результате изнурительных боев россиянам удалось захватить Курдюмовку. Судя по динамике, оккупанты будут пытаться подойти к Клещиевке.

На Авдеевском отрезке - незначительные продвижения врага возле Невельского.

Ситуация в других направлениях

На Сватовском аналитики ожидают информации за предыдущие дни. На Запорожском, Таврическом и на границе с Беларусью - без изменений.