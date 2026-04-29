ШІ від Google залучать до секретних операцій Пентагону: деталі таємної угоди

За даними джерел, контракт передбачає використання ШІ для планування місій та, можливо, ідентифікації цілей. Угода ставить Google поруч з OpenAI Сема Альтмана та xAI Ілона Маска, які вже співпрацюють із Міноборони США.

Цікаво те, що Google зобов'язалася коригувати налаштування безпеки та фільтри своїх ШІ-моделей на запит уряду.

Хоча у документі вказано, що ШІ не призначений для автономної зброї чи масового стеження без контролю людини, Google не має права накладати вето на оперативні рішення військових.

Протести всередині техногіганта

Працівники компанії висловили серйозне занепокоєння, що їхні розробки будуть використані для "негуманних або надзвичайно шкідливих цілей". У відкритому листі до гендиректора Сундара Пічаї вони вимагають відмовитися від роботи над секретними військовими завданнями.

"Пентагон веде переговори з Google та OpenAI, щоб спробувати змусити їх погодитися на те, від чого відмовилася Anthropic. Вони намагаються розділити кожну компанію, боячись, що інша поступиться. Така стратегія працює лише тоді, коли ніхто з нас не знає, де позиція інших", - зазначається у листі.

Примітно, що раніше Google вже відмовлялася від подібних контрактів (наприклад, Project Maven у 2018 році) після масових протестів співробітників. Проте у 2025 році власник Google, компанія Alphabet, зняла внутрішню заборону на використання ШІ для зброї та стеження, аргументуючи це потребами національної безпеки.

Топові ШІ мілітаризують?

Пентагон активно залучає провідні ШІ-лабораторії до роботи над секретними цифровими продуктами. Відомо, що американське оборонне відомство підписало угоди вартістю до 200 млн доларів кожна з Anthropic, OpenAI та Google.

На відміну від Google, стартап Anthropic на початку 2026 року відмовився послаблювати захисні бар’єри для свого ШІ Claude. Як результат - Пентагон визнав компанію "ризиковою для ланцюга постачання".

Google натомість обрав шлях співпраці, вважаючи надання API-доступу до своїх комерційних моделей відповідальним підходом до підтримки нацбезпеки.