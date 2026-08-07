ШІ створив 700 тисяч нових вірусів: у чому прорив і небезпека

Як ШІ навчився писати ДНК?

Науковці використали спеціалізовані мовні моделі геному Evo 1 та Evo 2.

На відміну від стандартних чат-ботів, які навчаються на текстах та вебсайтах, ці системи тренувалися на трильйонах нуклеотидів - будівельних блоків ДНК, щоб засвоїти генетичну "граматику".

Для цього експерименту моделі додатково навчили на прикладі близько 15 000 вірусів із родини Phi X-174 (мікроскопічного вірусу, який уражає лише бактерії E. coli).

Дослідники свідомо обмежили параметри, виключивши будь-які структури, здатні інфікувати людей, тварин, рослини чи гриби.

Результати експерименту:

Модель Evo згенерувала близько 700 000 потенційних нових вірусів;

Дослідники відібрали 285 найперспективніших кандидатів;

Команда виготовила штучну ДНК для обраних варіантів і занесла її в бактерії;

У результаті 16 розробок виявилися повністю життєздатними вірусами, а деякі з них розмножувалися навіть швидше за природний аналог Phi X-174.

Більше цікавого: Найдорожчі наукові експерименти в історії: скільки людство заплатило за великі відкриття

Потенціал для медицини та безпекові ризики

Науковці зазначають, що здатність ШІ конструювати геноми може принести значну користь у контрольованому середовищі.

Згенеровані віруси спроможні

покращити методи генної терапії,

розширити розуміння будови геномів,

надати нові інструменти для боротьби з небезпечними бактеріями.

Водночас виникнення технологій, здатних проєктувати генетичний код, створює суттєві ризики за відсутності належного державного регулювання

Якщо базові чат-боти здатні лише надавати інформацію про планування біологічної зброї, то спеціалізовані моделі рівня Evo потенційно можуть бути використані для створення висококонтагіозних або смертоносних вірусів, якщо потраплять у руки зловмисникам.

Експерти наголошують на необхідності термінового створення міжнародних бар'єрів і засобів контролю, оскільки швидкість розвитку технологій ШІ вже випереджає актуальні норми біобезпеки.