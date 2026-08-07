ШІ створив 700 тисяч нових вірусів: у чому прорив і небезпека

ШІ навчився створювати нові віруси, які можуть заражати бактерії. Вчені вважають, що ця технологія допоможе швидше розробляти лікування небезпечних бактеріальних інфекцій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Science.
Науковці використали спеціалізовані мовні моделі геному Evo 1 та Evo 2.
На відміну від стандартних чат-ботів, які навчаються на текстах та вебсайтах, ці системи тренувалися на трильйонах нуклеотидів - будівельних блоків ДНК, щоб засвоїти генетичну "граматику".
Для цього експерименту моделі додатково навчили на прикладі близько 15 000 вірусів із родини Phi X-174 (мікроскопічного вірусу, який уражає лише бактерії E. coli).
Дослідники свідомо обмежили параметри, виключивши будь-які структури, здатні інфікувати людей, тварин, рослини чи гриби.
Результати експерименту:
Науковці зазначають, що здатність ШІ конструювати геноми може принести значну користь у контрольованому середовищі.
Згенеровані віруси спроможні
Водночас виникнення технологій, здатних проєктувати генетичний код, створює суттєві ризики за відсутності належного державного регулювання
Якщо базові чат-боти здатні лише надавати інформацію про планування біологічної зброї, то спеціалізовані моделі рівня Evo потенційно можуть бути використані для створення висококонтагіозних або смертоносних вірусів, якщо потраплять у руки зловмисникам.
Експерти наголошують на необхідності термінового створення міжнародних бар'єрів і засобів контролю, оскільки швидкість розвитку технологій ШІ вже випереджає актуальні норми біобезпеки.