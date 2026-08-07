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ИИ создал 700 тысяч новых вирусов: в чем прорыв и опасность

17:34 07.08.2026 Пт
2 мин
Какие риски видят эксперты?
aimg Ольга Завада
ИИ создал 700 тысяч новых вирусов: в чем прорыв и опасность Ученые создали искусственные вирусы с помощью ИИ (фото: Pexels)
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ИИ научился создавать новые вирусы, которые могут заражать бактерии. Ученые полагают, что эта технология поможет быстрее разрабатывать лечение опасных бактериальных инфекций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Science.

Как ИИ научился писать ДНК?

Ученые использовали специализированные языковые модели генома Evo 1 и Evo 2.

В отличие от стандартных чат-ботов, обучающихся на текстах и вебсайтах, эти системы тренировались на триллионах нуклеотидов - строительных блоков ДНК, чтобы усвоить генетическую "грамматику" .

Для этого эксперимента модели дополнительно научили на примере около 15 000 вирусов из семейства Phi X-174 (микроскопического вируса, поражающего только бактерии E. coli).

Исследователи сознательно ограничили параметры, исключив любые структуры, способные инфицировать людей, животных, растения или грибы.

Результаты эксперимента:

  • Модель Evo сгенерировала около 700 000 потенциальных новых вирусов;
  • Исследователи отобрали 285 наиболее перспективных кандидатов;
  • Команда изготовила искусственную ДНК для выбранных вариантов и отнесла ее в бактерии;
  • В результате 16 разработок оказались полностью жизнеспособными вирусами, а некоторые из них размножались даже быстрее природного аналога Phi X-174.
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Потенциал для медицины и риски безопасности

Ученые отмечают, что способность ИИ конструировать геномы может принести значительную пользу в контролируемой среде.

Сгенерированные вирусы способны

  • улучшить методы генной терапии,
  • расширить понимание строения геномов,
  • предоставить новые инструменты для борьбы с опасными бактериями.

В то же время возникновение технологий, способных проектировать генетический код, создает существенные риски при отсутствии надлежащего государственного регулирования.

Если базовые чат-боты способны только предоставлять информацию о планировании биологического оружия, то специализированные модели уровня Evo могут быть использованы для создания высококонтагиозных или смертоносных вирусов, если попадут в руки злоумышленникам.

Эксперты отмечают необходимость срочного создания международных барьеров и средств контроля, поскольку скорость развития технологий ИИ уже опережает актуальные нормы биобезопасности.

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