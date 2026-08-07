ИИ создал 700 тысяч новых вирусов: в чем прорыв и опасность
ИИ научился создавать новые вирусы, которые могут заражать бактерии. Ученые полагают, что эта технология поможет быстрее разрабатывать лечение опасных бактериальных инфекций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Science.
Как ИИ научился писать ДНК?
Ученые использовали специализированные языковые модели генома Evo 1 и Evo 2.
В отличие от стандартных чат-ботов, обучающихся на текстах и вебсайтах, эти системы тренировались на триллионах нуклеотидов - строительных блоков ДНК, чтобы усвоить генетическую "грамматику" .
Для этого эксперимента модели дополнительно научили на примере около 15 000 вирусов из семейства Phi X-174 (микроскопического вируса, поражающего только бактерии E. coli).
Исследователи сознательно ограничили параметры, исключив любые структуры, способные инфицировать людей, животных, растения или грибы.
Результаты эксперимента:
- Модель Evo сгенерировала около 700 000 потенциальных новых вирусов;
- Исследователи отобрали 285 наиболее перспективных кандидатов;
- Команда изготовила искусственную ДНК для выбранных вариантов и отнесла ее в бактерии;
- В результате 16 разработок оказались полностью жизнеспособными вирусами, а некоторые из них размножались даже быстрее природного аналога Phi X-174.
Потенциал для медицины и риски безопасности
Ученые отмечают, что способность ИИ конструировать геномы может принести значительную пользу в контролируемой среде.
Сгенерированные вирусы способны
- улучшить методы генной терапии,
- расширить понимание строения геномов,
- предоставить новые инструменты для борьбы с опасными бактериями.
В то же время возникновение технологий, способных проектировать генетический код, создает существенные риски при отсутствии надлежащего государственного регулирования.
Если базовые чат-боты способны только предоставлять информацию о планировании биологического оружия, то специализированные модели уровня Evo могут быть использованы для создания высококонтагиозных или смертоносных вирусов, если попадут в руки злоумышленникам.
Эксперты отмечают необходимость срочного создания международных барьеров и средств контроля, поскольку скорость развития технологий ИИ уже опережает актуальные нормы биобезопасности.