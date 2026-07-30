ШІ стане таким самим звичним, як смартфон: прогноз Цукерберга на найближчі 5 років

Персональний асистент у кожному смартфоні

За словами очільника Meta, вже за п'ять років наявність персонального ШІ-агента стане нормою для більшості жителів планети.

"На відміну від звичайних чат-ботів, які лише відповідають на запитання, нові агенти зможуть самостійно виконувати доручення користувача в автономному режимі", - зазначив Цукерберг.

Ключовим майданчиком для взаємодії із ШІ, вважає CEO Meta, має стати месенджер WhatsApp, який вже зараз є основною платформою для користувачів Meta AI.

Також компанія активно розгортає систему бізнес-агентів. Вони покликані автоматизувати підтримку клієнтів і продажі. Наразі понад 1 мільйон підприємств уже впровадили ці рішення у WhatsApp і Messenger.

Окрім цього, Цукерберг бачить великий потенціал у монетизації самих обчислювальних потужностей (compute):

Meta розглядає можливість продажу доступу до своїх потужних серверів із високою маржинальністю.

Водночас компанія не планує віддавати всі ресурси назовні, зберігаючи баланс для навчання власних перспективних ШІ-моделей

За словами Цукерберга, саме автономні ШІ-агенти та розумні окуляри у поєднанні з новими алгоритмами рекомендацій стануть основою для наступної хвилі продуктів і доходів Meta у найближчі роки.

Рекордні інвестиції

Масштабні амбіції щодо створення персонального та корпоративного ШІ потребують значних інфраструктурних витрат. Це вже позначилося на фінансових показниках компанії:

Вільний грошовий потік Meta за останній квартал впав на 91 відсоток порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 784 мільйонів доларів (проти 8,55 мільярда доларів роком раніше).

Підрозділ Reality Labs, що розробляє VR/AR-гарнітури та розумні окуляри, зафіксував чергові збитки у розмірі 4,6 мільярда доларів. Загальні збитки напряму з 2021 року сягнули 88 мільярдів доларів.

Своєю чергою, акції компанії впали майже на 10 відсотків після оприлюднення звітності.

Попри занепокоєння ринку високих технологій, Meta продовжує нарощувати потужності. Разом із компанією BlackRock вона оголосила про будівництво нового дата-центру вартістю 14 мільярдів доларів.