UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

ШІ стане таким самим звичним, як смартфон: прогноз Цукерберга на найближчі 5 років

13:09 30.07.2026 Чт
2 хв
Керівники техногігантів навперебій прогнозують нову ШІ-революцію
aimg Ольга Завада
Meta планує продавати обчислювальні потужності (фото: Associated Press)

CEO Meta Марк Цукерберг переконаний, що персональні ШІ-агенти незабаром стануть такими ж звичними, як смартфони.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Персональний асистент у кожному смартфоні

За словами очільника Meta, вже за п'ять років наявність персонального ШІ-агента стане нормою для більшості жителів планети.

"На відміну від звичайних чат-ботів, які лише відповідають на запитання, нові агенти зможуть самостійно виконувати доручення користувача в автономному режимі", - зазначив Цукерберг.

Ключовим майданчиком для взаємодії із ШІ, вважає CEO Meta, має стати месенджер WhatsApp, який вже зараз є основною платформою для користувачів Meta AI.

Також компанія активно розгортає систему бізнес-агентів. Вони покликані автоматизувати підтримку клієнтів і продажі. Наразі понад 1 мільйон підприємств уже впровадили ці рішення у WhatsApp і Messenger.

Окрім цього, Цукерберг бачить великий потенціал у монетизації самих обчислювальних потужностей (compute):

Meta розглядає можливість продажу доступу до своїх потужних серверів із високою маржинальністю.

Водночас компанія не планує віддавати всі ресурси назовні, зберігаючи баланс для навчання власних перспективних ШІ-моделей

За словами Цукерберга, саме автономні ШІ-агенти та розумні окуляри у поєднанні з новими алгоритмами рекомендацій стануть основою для наступної хвилі продуктів і доходів Meta у найближчі роки.

Читайте більше: Смарт-окуляри Meta викликали скандал: Instagram почав масові бани

Рекордні інвестиції

Масштабні амбіції щодо створення персонального та корпоративного ШІ потребують значних інфраструктурних витрат. Це вже позначилося на фінансових показниках компанії:

Вільний грошовий потік Meta за останній квартал впав на 91 відсоток порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 784 мільйонів доларів (проти 8,55 мільярда доларів роком раніше).

Підрозділ Reality Labs, що розробляє VR/AR-гарнітури та розумні окуляри, зафіксував чергові збитки у розмірі 4,6 мільярда доларів. Загальні збитки напряму з 2021 року сягнули 88 мільярдів доларів.

Своєю чергою, акції компанії впали майже на 10 відсотків після оприлюднення звітності.

Попри занепокоєння ринку високих технологій, Meta продовжує нарощувати потужності. Разом із компанією BlackRock вона оголосила про будівництво нового дата-центру вартістю 14 мільярдів доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
FacebookМарк ЦукербергШтучний інтелект