ШІ-пошук Google потрапив у скандал через помилки і фейки: як це можливо

10:39 09.04.2026 Чт
2 хв
Кожна десята відповідь алгоритмів Gemini 3 містить фактичні помилки або вигадані дані
aimg Ольга Завада
ШІ-пошук Google потрапив у скандал через помилки і фейки: як це можливо ШІ-пошук Google помиляється і плутає факти (фото: Getty Images)

Дослідження The New York Times вказало на критичну проблему у ШІ-відповідях: алгоритм Gemini 3 видає неправдиву інформацію у 9% випадків. Попри технологічне оновлення, система продовжує генерувати мільйони фейків щодня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження.

Результати тесту SimpleQA

Для оцінки точності в експерименті використали бенчмарк SimpleQA від OpenAI - перелік із 4000 запитань із верифікованими відповідями. Дослідження показало, що точність зросла з 85% у Gemini 2.5 до 91% у Gemini 3. Проте, якщо екстраполювати цей відсоток помилок на всі пошукові запити, Google видає десятки мільйонів некоректних відповідей на день.

Звіт наводить приклади провалів алгоритму:

  • Кейс Боба Марлі: ШІ послався на три сторінки, дві з яких не містили дати, а третя (Wikipedia) мала суперечливі дані - Google впевнено обрав неправильний рік.
  • Кейс Йо Йо Ма: посилаючись на сайт Залу слави класичної музики, ШІ одночасно стверджував, що такого віолончеліста "не існує".

Реакція Google: "Бачимо серйозні прогалини"

Техгігант різко розкритикував результати аналізу. Речник Google Нед Адріанс заявив: "У цьому дослідженні є серйозні дірки. Воно не відображає те, що люди насправді шукають у Google".

У компанії вважають, що сам тест SimpleQA містить некоректну інформацію.

Також з'ясувалося, що техногігант використовує різні моделі залежно від запиту користувача. Щоб результати завантажувалися швидше, система найчастіше використовує модель Gemini Flash, яка є дешевшою та швидшою, проте менш точною за Gemini 3.1 Pro.

Ключова проблема, на думку Google, полягає у тому, що AI Overviews заохочує людей приймати короткі резюме замість перевірки першоджерел за "синіми посиланнями". Сама ж компанія додає дисклеймер: "ШІ може припускатися помилок, тому перевіряйте відповіді".

Розробники уточнили, що переглянути налаштування конфіденційності та пошуку у своєму браузері можна у меню "Налаштування".

