Інтеграція з Grok та витоки GPS: що приховує новий месенджер XChat

10:17 27.04.2026 Пн
3 хв
Ілон Маск оголосив війну WhatsApp?
aimg Ольга Завада
Інтеграція з Grok та витоки GPS: що приховує новий месенджер XChat XChat має проблеми з конфіденційністю (колаж: РБК-Україна)

Компанія X Corp. офіційно випустила новий додаток для миттєвого обміну повідомленнями - XChat. На тлі гучного скандалу навколо приватності WhatsApp Ілон Маск позиціює новинку як "єдину безпечну альтернативу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітиків Forbes.

Більше цікавого: Apple готує радикальний апгрейд iPhone: інсайдери "злили" перші плани Джона Тернуса

Технічні особливості месенджера від Маска

XChat вже доступний для завантаження в App Store для власників iPhone (iOS 26+) та iPad. Про реліз версії для Android офіційної інформації наразі немає.

Додаток інтегрований в екосистему X - це дозволяє користувачам миттєво створювати акаунти на основі чинних профілів у соцмережі.

Розробники окреслили властивості додатка:

  • Наскрізне шифрування (E2EE) - можливість активувати захищений режим натисканням на значок замка;
  • Контроль контенту - редагування та видалення повідомлень для всіх учасників чату;
  • Режим "Vanish" - автоматичне зникання повідомлень через 5 хвилин;
  • Захист від стеження - механізм блокування скриншотів або сповіщення про спробу їх зробити;
  • Відсутність реклами - на старті додаток просувається як "чиста платформа без трекінгу".

Слабкі місця: чому експерти б'ють на сполох?

Попри гучні заяви Маска про те, що WhatsApp "неможливо довіряти", аналітики вказують на суттєві недоліки архітектури XChat. Ключова проблема полягає у тому, що ключі шифрування зберігаються на серверах компанії X, а не на пристроях користувачів.

Це означає, що за потреби сама компанія або кібершахраї з доступом до інфраструктури можуть отримати доступ до приватного листування юзерів.

Однак це не всі проблеми додатка. Також зафіксовано проблеми з обробкою медіафайлів:

Витік геолокації - додаток не видаляє GPS-координати та дані камери з надісланих зображень;

Збір метаданих - XChat накопичує інформацію про те, з ким, як довго та коли відбувається спілкування. Ці дані не шифруються;

Зв'язок із Grok - метадані чатів можуть бути використані для навчання ШІ від Маска, оскільки XChat працює у межах тієї ж корпоративної структури.

XChat не зможе перевершити Signal?

У порівнянні з іншими гравцями ринку XChat наразі займає неоднозначну позицію. На відміну від WhatsApp, він не вимагає номера телефону - це вважається перевагою для анонімності. Однак він програє Signal за всіма параметрами безпеки: у Signal математичні алгоритми шифрування є публічними, а ключі ніколи не залишають телефон власника.

Експерти рекомендують використовувати XChat лише для повсякденного спілкування, яке не містить конфіденційної інформації. Для ділових переговорів, обговорення питань здоров'я чи юридичних справ фахівці все ще радять обирати Signal.

Як працювати з додатком?

Для користувачів, хто все ж вирішить випробувати новинку, процес налаштування виглядає так:

  • Завантажити XChat з App Store та увійти за допомогою облікових даних X;
  • Створити чотиризначний PIN-код для захисту шифрування;
  • Надати дозволи на доступ до контактів (за бажанням) та почати спілкування.

Експерти радять регулярно оновлювати ОС та використовувати сторонні сервіси для очищення метаданих із фотографій перед їх надсиланням через новий месенджер.

Примітно, що на момент релізу XChat отримав змішані відгуки. Частина спільноти критикує додаток за те, що він майже повністю дублює вже існуючий функціонал особистих повідомлень (DMs) у самій мережі X і не пропонує принципово нового досвіду.

Більше по темі:
Ілон Маск
Новини
"Шахеди" летіли з 5 напрямків, є два десятки "прильотів", - ПС
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським