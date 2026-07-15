ШІ-компаньйон для дому: OpenAI створює гаджет, що вивчатиме звички користувача

Технічні особливості пристрою

В OpenAI розробку називають не просто колонкою, а першим у своєму роді комп'ютером, створеним спеціально для штучного інтелекту.

За задумом розробників, гаджет має підвищити продуктивність зайнятих людей і кардинально відрізнятиметься від класичних розумних колонок.

Основні характеристики пристрою:

Портативність. На відміну від стаціонарних аналогів, пристрій оснащений акумуляторною батареєю, що дозволяє легко його транспортувати.

Зір та контекст. Колонка обладнана вбудованою камерою та сенсорами, які допомагають ШІ аналізувати оточення та розуміти контекст дій користувача.

Голос. Спілкування базуватиметься на надсучасній версії голосового режиму ChatGPT - GPT-Live, який вміє говорити та слухати одночасно, підлаштовуватись під темп розмови та миттєво обробляти інформацію;

Ефект живої істоти. Головною фішкою стануть механічні елементи корпусу, здатні самостійно рухатися. Це створюватиме відчуття, що пристрій живий, а не просто реагує на команди.

Гаджет буде проактивним: аналізуючи електронну пошту, повідомлення та щоденні звички, він навчиться заздалегідь передбачати потреби власника, керувати розумним домом і виступати персональним експертом у повсякденному житті.

Дизайнери Apple у штаті OpenAI та гучний судовий конфлікт

Щоб побудувати успішний апаратний бізнес, OpenAI минулого року витратила 6,5 млрд доларів на придбання стартапу io Products, співзасновником якого є ветеран дизайну Apple Джоні Айв.

Окрім Айва, до розробки залучені колишня очільниця відділу промислового дизайну Apple Еванс Генкі, колишній керівник розробки дизайну iPhone Танг Тан (зараз головний апаратний директор OpenAI), а також Пол Мід, який раніше керував проєктом гарнітури Vision Pro.

Саме такий масовий перехід кадрів спровокував юридичну війну. Apple подала до суду на OpenAI, звинувативши конкурента у цілеспрямованому викраденні комерційних таємниць для прискорення розробки власних гаджетів.

Зокрема, Танг Тан звинувачується у зборі конфіденційної інформації про майбутні продукти Apple.

В OpenAI всі звинувачення відкидають, заявляючи про підтримку вільної конкуренції та право людей обирати місце роботи. Розробники впевнені, що їхня колонка суттєво відрізняється від HomePod і не порушує жодних патентів, оскільки її аудіосистема та архітектура створені з нуля.

Амбіції майбутнє та конкуренція з Apple

Розумна колонка є лише першим кроком апаратного підрозділу OpenAI, який наразі працює над п'ятьма різними пристроями.

У довгострокових планах компанії є:

Створення мобільного ШІ-пристрою, здатного повністю замінити смартфон;

Розробка носимих гаджетів (наприклад, кулонів з ШІ);

Дослідження у сфері домашньої робототехніки.

Водночас Apple готує власну відповідь - систему домашніх ШІ-пристроїв.

Першим із них має стати командний центр під кодовою назвою J490 із 7-дюймовим екраном та оновленою Siri (на базі операційної системи iOS 27), а також версія дисплея на роботизованій руці, що рухатиметься слідом за користувачем.

Подальший розвиток апаратної лінійки OpenAI тепер прямо залежить від рішення суду: якщо Apple доможеться судової заборони на продаж пристроїв опонента, вихід революційної колонки на ринок може суттєво затриматися.