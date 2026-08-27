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ШІ знає про ваші проєкти: Claude отримав спільну пам'ять між чатами

16:32 27.08.2026 Чт
2 хв
Користувачі зможуть переходити від обговорення ідей до їхнього практичного втілення
aimg Ольга Завада
ШІ знає про ваші проєкти: Claude отримав спільну пам'ять між чатами Claude спрощує перехід від досліджень до дій (фото: Anthropic)
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Anthropic оновила пам’ять Claude, об’єднавши контекст між чатами та Claude Cowork. Тепер ШІ може запам’ятовувати деталі проєктів у реальному часі, а користувачі - переглядати, редагувати й видаляти потрібні дані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Раніше користувачі нерідко стикалися з ситуацією, коли після детального обговорення проєкту у чаті доводилося заново переказувати всі деталі інструменту Cowork для виконання конкретних завдань.

З новим оновленням Claude функціонує як єдиний цілісний помічник.

Спільна пам'ять та миттєва синхронізація

Нова система суттєво спрощує щоденну взаємодію з алгоритмом за рахунок технічних змін у роботі пам'яті.

Що на виході?

Спільний контекст: якщо під час діалогу користувачі обговорювали деталі конференції (кількість учасників, місто проведення, спікерів), то при створенні порядку денного чи звіту у Cowork ШІ одразу врахує ці дані без додаткових підказок.

Оновлення в реальному часі: Claude більше не чекає завершення бесіди, щоб підбити підсумки і зберегти інформацію. Нові теми та факти додаються до пам'яті безпосередньо під час спілкування - це робить перехід між чатом і Cowork миттєвим.

Повний контроль користувача: розробники відкрили доступ до збережених списків пам'яті. Користувачі можуть у будь-який момент переглянути, відредагувати або повністю видалити згадки про будь-які теми.

Читайте більше: 150-річна загадка на мільйон доларів: ШІ Anthropic випробував 650 ідей

Кофіденційність та чутливі дані

За замовчуванням Claude не зберігатиме особисту або чутливу інформацію - дані про стан здоров'я, расову чи етнічну приналежність, релігійні переконання, політичні погляди та гендерну ідентичність.

За бажанням користувачі можуть активувати збереження таких тем у налаштуваннях за допомогою перемикача "include sensitive topics in memory".

У цьому випадку застосунок додатково надсилатиме сповіщення щоразу, коли чутлива тема фіксуватиметься у пам'яті.

Водночас Anthropic встановила сувору заборону на збереження офіційних документів (паспортні дані, номери соціального страхування), інформації про судимості та імміграційний статус - ці дані не зберігатимуться за жодних умов.

Оновлена функція пам'яті активована за замовчуванням для користувачів тарифних планів Free, Pro та Max у вебверсії, десктопному застосунку та на мобільних пристроях з iOS і Android (потребує оновлення застосунку до останньої версії).

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