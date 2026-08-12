150-річна загадка на мільйон доларів: ШІ Anthropic випробував 650 ідей

ШІ взявся за математичну задачу, яку людство не може розв'язати понад 150 років. За її доведення досі обіцяють мільйон доларів, а нові моделі вже допомагають знаходити несподівані підходи до проблеми.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Як ШІ працював над гіпотезою?

Співробітник компанії Anthropic без спеціальної математичної підготовки дав нейромережі команду спробувати довести гіпотезу. Після цього модель самостійно координувала виконання завдання протягом 1,5 доби.

За цей час алгоритм випробував 650 різних ідей, витративши 31 мільйон вихідних токенів та залучивши до процесу 60 окремих субагентів.

Розподіл завдань між субагентами

Робота всередині системи була чітко структурована за ролями:

2 субагенти відповідали за розробку ключових математичних ідей

13 модулів пропонували власні ідеї для цих агентів

30 спробували сформулювати нові концепції, але не змогли цього зробити

13 виступали у ролі валідаторів для перевірки правильності розрахунків

2 субагенти допомогли оформити початкову наукову роботу

Правильність отриманих результатів підтвердили 2 штатні математики компанії. Згодом висновки формалізували за допомогою системи інтерактивного доведення теорем Lean.

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ШІ та наукові досягнення

Успіх став продовженням низки математичних відкриттів, досягнутих за допомогою нейромереж.

Так, цьогоріч алгоритми розв'язали декілька проблем Ердеша, модель Astra від OpenAI довела 10 важливих наукових результатів, а команда Anthropic спростувала відому гіпотезу Якобі.

Водночас наукова спільнота розділилася у оцінках.

У червні група відомих математиків підписала декларацію із занепокоєнням, що ШІ підриває цінність особистого авторства та відповідальності за відкриття. Натомість лауреат премії Філдса Тімоті Ґоверс вважає, що залучення ШІ може змінити математику на краще.