Nvidia запускає ШІ на Місяць: ровери навчаться діяти без команд із Землі
Nvidia допоможе перенести штучний інтелект безпосередньо на Місяць. Разом із Lunar Outpost компанія створює систему, яка дозволить космічним апаратам самостійно обробляти дані без затримок.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Lunar Outpost.
Які цілі?
Головним завданням бортового ШІ стане забезпечення повної автономності роверів, які беруть участь у місячній програмі NASA Artemis.
Замість тривалого чекання команд із Землі ШІ-система прямо на борту відповідатиме за
- побудову карт рельєфу,
- автономну навігацію,
- обробку наукових даних,
- керування зв'язком.
Перше практичне випробування технологій очікується наприкінці 2026 року в межах місії Lunar Voyage 2.
Ракета-носій Falcon 9 від SpaceX доставить апарат до аномальної місячної структури Райнер Ґамма.
У цій експедиції Lunar Outpost також співпрацює з General Motors та Goodyear над створенням конструкції місяцеходу.
Еволюція місій: дослідницький вектор
Для Lunar Outpost це не перший космічний проєкт: раніше компанія асистувала NASA та Массачусетському технологічному інституту (MIT) у експерименті MOXIE з виробництва кисню на Марсі в період із 2021 по 2023 рік.
Однак нова лінійка місячних апаратів орієнтована на значно масштабніші завдання:
На противагу повній залежності від земних командних центрів, модулі Nvidia Jetson оброблятимуть інформацію в режимі реального часу;
У наступних місіях Lunar Voyage 3 та Lunar Voyage 5 розробники планують реалізувати перший в історії досвід спільної людсько-роботизованої дослідницької місії на іншій планеті;
Для забезпечення прямої відеотрансляції та мапування під час робочо-астронавтських висадок застосують спеціальний модуль Nvidia Space-1 Vera Rubin.
Загалом компанія Lunar Outpost законтрактована на проведення десяти місячних та навколомісячних місій до 2030 року.
Виробник розраховує, що апаратна платформа Nvidia Jetson та програмні бібліотеки CUDA-X стануть базовим стандартом для кожної з них.