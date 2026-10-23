ШІ-агенти отримають доступ до акаунтів без паролів: як це працює

Сервіс 1Password запустив інструмент 1Password for Agents, який дозволяє ШІ-агентам входити в акаунти користувачів без прямого доступу до паролів.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на 1Password for Agents.
Інструмент дозволяє користувачам надавати ШІ-агентам дозвіл на вхід у приватні акаунти для виконання доручень. При цьому сам агент жодного разу не отримує доступу до облікових даних і паролів.
Тристоронній механізм авторизації
Платформа 1Password for Agents створює захищену систему зв'язку між трьома учасниками процесу: самим ШІ-агентом, користувачем і менеджером паролів.
Алгоритм авторизації складається з послідовних кроків:
Спроба входу: ШІ-агент намагається авторизуватися на потрібному ресурсі від імені користувача.
Перевірка особи: унікальний цифровий ключ надсилається до 1Password для підтвердження цифрової автентичності агента.
Особисте підтвердження: користувач отримує сповіщення про спробу входу та вручну підтверджує запит.
Безпечна авторизація: 1Password самостійно заповнює паролі від імені цифрового помічника та виконує вхід.
Завдяки такій системі ШІ отримує доступ до необхідної сторінки та успішно завершує поставлену задачу, але не бачить і не зберігає символи пароля.
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Розробники 1Password підкреслюють: пряма передача паролів або секретних ключів є поширеним, але "надзвичайно небезпечним" способом роботи з ШІ.
У такому разі копія даних зберігається в системі помічника для наступних сесій - це залишає чутливу інформацію в місцях, які людина більше не може контролювати.
Нова платформа повертає повний контроль над комбінаціями доступу власникові акаунта.
Новий інструмент дає змогу вибирати будь-якого ШІ-помічника за власним бажанням.
Наразі підтримуються такі сервіси:
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Запуск платформи 1Password for Agents відбувся на тлі зростаючої тривоги великих гравців ринку щодо автономної діяльності ШІ в мережі.
Видання Axios повідомляє, що американські банки вже почали масово фіксувати активність ШІ всередині облікових записів своїх клієнтів.
Йдеться не про зловмисні дії чи викрадення коштів, а про ситуацію, коли користувачі добровільно дозволяють автоматизованим сервісам діяти від їхнього імені, зокрема у фінансових питаннях.
Головна проблема для банківської системи полягає у тому, що більшість установ не можуть визначити, чи пов'язана поточна активність ШІ з безпосереднім запитом користувача, чи агент діє самостійно.
Представники банківської сфери у коментарях журналістам називають поточну ситуацію лякаючою. Своєю чергою, офіційний речник банку Chase окремо наголосив, що клієнти за жодних обставин не повинні передавати свої логіни та паролі стороннім особам або сервісам.