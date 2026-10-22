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Працює навіть із вимкненим ПК: Anthropic випустила проактивного агента Claude Duet

10:53 22.10.2026 Чт
3 хв
aimg Ольга Завада
Працює навіть із вимкненим ПК: Anthropic випустила проактивного агента Claude Duet Більше не треба постійно сидіти перед екраном лептопа (колаж: РБК-Україна)
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Anthropic представила Claude Duet - ШІ-додаток, який самостійно аналізує завдання, виконує доручення та продовжує працювати у фоновому режимі. Дослідницька версія сервісу позиціонується як "проактивний ШІ-агент, який не чекає на кожну окрему команду користувача".

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Anthropic.

Що може новий ШІ?

Розробники орієнтують новий додаток на фахівців і власників малого бізнесу, які щодня стикаються з великим обсягом рутинних й аналітичних завдань.

В основу сервісу покладено нову модель Claude Opus 5.5, що дозволяє алгоритму самостійно оцінювати терміновість справ.

Агент може виконувати широкий спектр доручень, а саме:

  • щоранку надсилати короткий звіт із найважливішими подіями у підключених додатках;
  • виконувати адміністративні завдання, наприклад, планувати зустрічі та переносити їх у разі накладок;
  • створювати фінансові та продажні прогнози;
  • будувати аналітичні панелі, що об'єднують дані з десятків інструментів;
  • створювати прототипи та розробляти вебдодатки.

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Як працює автономна система у хмарі?

Claude Duet запускається у віртуальній машині з власним браузером. Це означає, що для виконання завдань не потрібно тримати ввімкненим ноутбук або смартфон.

Користувачеві достатньо описати завдання у короткому текстовому або голосовому повідомленні, після чого ШІ самостійно підбере потрібні інструменти й кроки.

Агент перевіряє підключені акаунти кожні кілька годин, щоб не вичерпувати ліміти тарифного плану надто швидко.

При цьому всі ключові рішення залишаються за людиною: перш ніж надіслати лист, здійснити оплату, підписати документ чи видалити дані, алгоритм обов'язково запитує дозвіл.

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Інтеграція з іншими сервісами та захист даних

Claude Duet підтримує понад 6 000 коннекторів і плагінів.

Агент здатний знаходити пропущені повідомлення у Gmail чи Slack, готувати нагадування про неоплачені рахунки у QuickBooks або Stripe, формувати відомості на виплату зарплати в Gusto, розробляти публікації для LinkedIn, готувати угоди через DocuSign та керувати магазинами на Shopify.

У систему вбудовано спеціальні алгоритми безпеки та класифікатор для захисту від витоку конфіденційної інформації.

Сервіс автоматично блокує спроби передачі номерів кредитних карток чи державних ідентифікаторів, а дані про здоров'я або особисті фінанси надсилає лише за прямою вказівкою користувача.

Здійснення покупок відбувається через сервіси Link від Stripe або Shop Pay із використанням віртуальних карток.

Як отримати доступ?

Наразі Claude Duet доступний як окремий додаток для iOS, Android та на вебплатформі claude.ai для користувачів із підписками Pro та Max у США.

Щоб спробувати нову функцію, потрібно записатися у список очікування.

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