Шевченковский суд может пересмотреть решение по делу Стерненко

Активист Сергей Стерненко заявил, что глава Шевченковского суда назначил пересмотр судебного решения по его делу. До этого суд принял решение о домашнем аресте активиста на 60 дней.

Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сегодня сообщат о назначенном время заседания.

"Председатель Шевченковского суда пообещал что будет пересмотр судебного решения, поскольку сегодняшнее решение невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись", - написал активист.

Кроме того, прокуратура подала ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненка, которого суд отправил отбывать арест по месту прописки - в воинской части Одессы.

"Мера пресечения не изменится сейчас. Они только исправят адрес и все. И я буду лишен свободы", - сообщил Стерненко.

Напомним, одесскому активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения.

Под стенами суда, который избирал ему меру пресечения, произошло несколько столкновений, в результате задержали пять активистов, при этом двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

Кроме того, руководство полиции Киева назначил служебное расследование и отстранил от обязанностей двух правоохранителей, которые во время задержания нанесли удары демонстранту.