Задержания под судом по делу Стерненко: полиция назначила служебное расследование

Материалы расследования будут переданы в ГБР
Руководством полиции Киева назначено служебное расследование по факту задержания правоохранителями активистов под судом по делу активиста Сергея Стерненко. В результате стычки между активистами и правоохранителями были задержаны пять человек.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Отмечается, что все материалы дела будут переданы в Государственное бюро расследований.
"По факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственное бюро расследований", - сообщили в полиции.
Отметим, в Шевченковском районном суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения Стерненко. Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, которое произошло в 2018 году во время нападения на него двух мужчин. В ходе нападения, Стерненко ударил одного из нападавших ножом в грудь, в результате чего тот скончался.
Ранее РБК-Украина писало, что в результате конфликта под судом полиция задержала пятерых человек.
Также сообщалось, что с начала суток под судом произошло несколько стычек между полицией и активистами, среди задержанных - народный депутат Николай Выговский.
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Автор: Игорь Литвиненко