Задержания под судом по делу Стерненко: полиция назначила служебное расследование

Фото: стычки под судом по делу Стерненко (РБК-Украина)

Материалы расследования будут переданы в ГБР

Руководством полиции Киева назначено служебное расследование по факту задержания правоохранителями активистов под судом по делу активиста Сергея Стерненко. В результате стычки между активистами и правоохранителями были задержаны пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что все материалы дела будут переданы в Государственное бюро расследований.

"По факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственное бюро расследований", - сообщили в полиции.

Отметим, в Шевченковском районном суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения Стерненко. Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, которое произошло в 2018 году во время нападения на него двух мужчин. В ходе нападения, Стерненко ударил одного из нападавших ножом в грудь, в результате чего тот скончался.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате конфликта под судом полиция задержала пятерых человек.

Также сообщалось, что с начала суток под судом произошло несколько стычек между полицией и активистами, среди задержанных - народный депутат Николай Выговский.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко