Шевченко, Зінченко, Лунін та інші: кого Усик запросив у Лондон на вечерю перед боєм з Дюбуа

Хто серед запрошених

Урочиста вечеря стане частиною серії подій, приурочених до бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа та матиме на меті збір коштів для українських родин, постраждалих від війни.

"Серед гостей – впливові діячі України, Великої Британії та світу. Це лідери у сфері бізнесу, культури, медіа та благодійності. Вечір стане простором для діалогу, співпраці та спільного внеску у важливу справу", - повідомили в Usyk Foundation.

Запрошення на вечерю отримали президент УАФ Андрій Шевченко, захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Також будуть присутні дружина Олександра Усика – Катерина Усик, промоутер Френк Воррен, американський актор Лев Шрайбер та багато інших гостей.

Яка мета заходу

"Gala Dinner" стане не лише благодійним заходом, а й однією з ключових іміджевих подій навколо поєдинку Усик – Дюбуа, який відбудеться наступного дня, 19 липня.

Це також можливість для міжнародного спілкування, об'єднання зусиль та демонстрації підтримки України на глобальному рівні.

Організатори наголошують: усі зібрані під час вечора кошти будуть направлені на гуманітарні ініціативи, зокрема на відновлення житла для українців, які втратили домівки через війну.