Не тільки Довбик. Найрезультативніші українці в топ-5 чемпіонатів Європи

Із кожним роком до провідних європейських чемпіонатів активніше переїжджають українські футболісти. У нинішньому сезоні форвард збірної України Артем Довбик узявся встановлювати орієнтир результативності в іспанській Ла Лізі.
Коротко про найрезультативніших українських футболістів у кожному з топ-5 чемпіонатів Європи – в матеріалі РБК-Україна.
Сергій Ребров – 59 матчів, 10 м'ячів
Із висоти років період перебування Реброва в лондонському "Тоттенхема" вважають невдалим для всіх сторін. Українець регулярно потрапляє до топів різноманітних антирейтингів, а фани "шпор" досі обурюються, що за нього віддали солідні на той час 11 млн фунтів. Та це поверхневий погляд.
У дебютному сезоні Ребров оформив 9 м'ячів (29 матчів) і лише на гол відстав від найкращого бомбардира команди Леса Фердінанда. Варто брати уваги, що тогочасний "Тоттенхем" – відвертий середняк АПЛ, який не фінішував вище 8-го місця з 1995 року. Отже, прем'єрний сезон був не видатним, але добротний. Та в березні 2001-го з команди пішов Джордж Грем, а новий тренер команди Гленн Ходдл більше покладався на різноманітних медіумів, аніж на українця.
Артем Довбик – 30 матчів, 18 м'ячів
Натомість українська сторінка в історії чемпіонату Іспанії пишеться прямо зараз. Форвард збірної України в дебютний сезон бере участь в перегонах за трофей Пічічі – приз найкращому бомбардиру Ла Ліги. Проводжали Довбика з України з тривогою і скепсисом, але він надзвичайно швидко адаптувався в Іспанії.
Фото: Артем Довбик підкорив Іспанію (facebook.com/gironafc)
Українець став лідером атак "Жирони" та змусив фанатів забути про попереднього улюбленця трибун Стуані. Звісно, вдалу акліматизацію Довбика можна пояснити наявністю в команді співвітчизника Циганкова. Утім, міцні та, головне, результативні зв'язки українець встановив не тільки з ним. Та й сам Довбик часто стає асистентом.
Андрій Шевченко – 226 матчів, 127 м'ячів
Згадки про Серію А 90-х і початку 2000-х зрушують метеликів у животі вболівальників по всьому світу. Українцям у цьому плані поталанило – вони мали свою суперзірку в тоді найсильнішому чемпіонаті планети. Шевченко перебрався в "Мілан" перед сезоном 1999/2000. "Россонері" виклали за нападника 25 млн доларів.
Українець відплатив "Мілану" сторицею. Упродовж семи років він був головною ударною силою італійського гранда та двічі став найкращим бомбардиром сезону в Серії А. Особливим став сезон 2004/05 – "россонері" взяли єдине Скудетто в часи Шевченка, а сам форвард став капоканоньєре першості (24 м'ячі). Після невдалого періоду в лондонському "Челсі" українець було повернувся в "Мілан". Та поїзд пішов.
Андрій Воронін – 155 матчів, 48 м'ячів
Для свого покоління кар'єра одесита була нетиповою. У 15 він опинився в Німеччині та через три роки дебютував на дорослому рівні в складі "Боруссії" з Менхенгладбаха. Невдовзі історичний гранд понизився в класі, тож на рівень Бундесліги Воронін повернувся в сезоні 2003/04 з "Кьольном". У тій кампанії українець забив 4 м'ячі.
Фото: Андрій Воронін запалював у "Байєрі" (twitter.com/bayer04_en)
Невисокої результативності, однак, вистачило для запрошення від "Байєра". Саме в лавах леверкузенців нападник провів найкращі роки. За "фармацевтів" Воронін відіграв три сезони, а найрезультативнішим став прем'єрний (15 голів). Після провалу в "Ліверпулі" українець ще двічі повертався до Бундесліги на правах оренди. Та якщо в "Герті" склалося непогано (11 м'ячів), то в "Дюссельдорфі" – геть кепсько (0).
Сергій Скаченко – 27 матчів, 4 м'ячі
Після подвигів Довбика в Іспанії чемпіонат Франції залишається найпрохолоднішим для українців. Тамтешні висоти наші представники ще не брали. Так, ще до проголошення незалежності та в перший рік після неї Заваров оформив 10 м'ячів у складі скромного "Нансі". Та в його спадкоємців не склалося.
Годі й казати, що досі найрезультативнішим серед українців у літописі Ліги 1 залишається форвард збірної України кінця 90-х. Скаченко якраз виступами в лавах національної команди сподобався штабу "Метца" та переїхав до Франції в 1999-му. Старт видався обнадійливим – 3 матчі, 2 голи, а потім ще два м'ячі до Нового року. А далі настала гольова засуха та роз'їзди по орендах.
До слова, раніше склали графік виступів футбольних команд України на літніх турнірах.
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