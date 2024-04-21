Як Довбик голом допоміг "Жироні" розгром аутсайдера організувати: відео
Форвард збірної України Артем Довбик оформив черговий забитий м'яч у складі "Жирони", доклавшись до впевненої перемоги над "Кадісом" у чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Іспанія, Ла Ліга, 32-й тур
"Жирона" – "Кадіс" – 4:1
Голи: Е. Гарсія, 9, Мартін, 22, Довбик, 71, Порту, 82 – Ескаланте, 81
До середини першої половини "жирондинці" вже мали подвійну перевагу над андалусійцями. Спершу Ерік Гарсія головою замкнув навіс Савіо після розіграшу кутового. Потім Мартін із меж штрафного технічно поклав лівою у дальній кут воріт.
Ще двічі "Жирона" забила під завісу зустрічі. На 71-й хвилині Довбик прийняв м'яч на куті воротарського, підлаштував під удар і пробив у ближній кут. "Кадіс" відповів голом Ескаланте. Однак, Порту відновив паритет – обійшов голкіпера та спрямував м'яч у порожні ворота.
Упевнена перемога гарантувала "Жироні" виступ у єврокубках у наступному сезоні. Команда Мічела також зміцнила власні позиції в топ-4 Ла Ліги. "Червоно-білі" набрали 68 очок і залишаються на 3-й сходинці.
Тим часом Довбик продовжив лідирувати в списку бомбардирів чемпіонату Іспанії. Українець записав до свого активу 18 голів. Англієць Беллінгем із мадридського "Реала" та форвард "Осасуни" з Памплони Будімір мають по 16 м'ячів.
До слова, раніше розібрали кінець чемпіонської серії Комана з "Баварії".
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