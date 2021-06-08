Шевченко о словах россиян по форме Украины: меня вообще не интересует их реакция

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что его не интересует реакция россиян на форму украинской команды к Евро-2020 , которая на днях была презентована. Он подчеркнул, что гораздо важнее реакция украинцев.

Об этом Шевченко заявил на пресс-конференции после товарищеского матча со сборной Кипра.

"Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Я думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Поэтому я доволен", - сказал Шевченко.

Сборная Украины победила Кипр в последнем контрольном матче перед Евро-2020. Команда Андрея Шевченко забила гостям четыре "сухих" гола.

На днях была презентована обновленная форма сборной Украины. На передней части футболки изображена территория страны с гербом Украины, на задней стороне нанесено лозунг "Слава Украине", а на воротниках изнутри ответ на него "Героям слава".

В Кремле пока не хотят комментировать форму сборной Украины по футболу, с которой она поедет на Евро-2020. При этом российских политиков возмутило, что на футболке размещены контуры Украины с оккупированным Крымом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал новую форму сборной Украины по футболу. Он заявил, что украинцы не позволят оскорблять национальные символы.