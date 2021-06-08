Шевченко про слова росіян щодо форми України: мене взагалі не цікавить їхня реакція

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що його не цікавить реакція росіян на форму української команди до Євро-2020 , яка днями була презентована. Він наголосив, що набагато важливішою є реакція українців.

Про це Шевченко заявив на прес-конференції після товариського матчу зі збірної Кіпру.

"Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція. Я думаю, нашим уболівальникам форма сподобалася. Тому я задоволений", - сказав Шевченко.

Збірна України перемогла Кіпр в останньому контрольному матчі перед Євро-2020. Команда Андрія Шевченка забила гостям чотири "сухих" голи.

Днями була презентована оновлена форма збірної України. На передній частині футболки зображена територія країни з гербом України, на задній стороні нанесено привітання" Слава Україні", а на комірцях зсередини відповідь на нього "Героям слава".

У Кремлі поки не хочуть коментувати форму збірної України з футболу, з якою вона поїде на Євро-2020. При цьому російських політиків обурило, що на футболці розміщені контури України з окупованим Кримом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав нову форму збірної України по футболу. Він заявив, що українці не дозволять ображати національні символи.